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В Госдуме отреагировали на отказ ФИФА показать видеообращение Зеленского на финале ЧМ: «Политики должны оставить спорт в покое»

В Госдуме отреагировали на отказ ФИФА показать видеообращение Зеленского на финале ЧМ-2022
Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ ФИФА показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского на стадионе перед финалом ЧМ-2022 в Катаре.

«Он скоро на Марсе политические плакаты будет развешивать. При чем здесь вообще спорт? Руководство ФИФА совершенно правильно приняло решение, а то у нас любой руководитель страны будет высказывать политические лозунги. Политики должны оставить спорт в покое! Пусть все просто занимают им — бегают, прыгают и так далее», — сказал Свищев «СЭ».

Финальный матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции, пройдет на стадионе «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Дмитрий Свищев
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