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Плей-офф ЧМ-2022: может ли сборная России оказаться в одной паре с командой Украины или Косова? Отвечают ФИФА и УЕФА

17:50
Игроки сборной России празднуют забитый мяч в ворота Словении. Фото Reuters
Игроки сборной России празднуют забитый мяч в ворота Словении. Фото Reuters
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По условиям жеребьевки стыковых матчей, в которых 12 европейских сборных разыграют три путевки на чемпионат мира-2022, сборная России не окажется в одной паре с национальной командой Украины или Косова. При условии, конечно, что они сыграют в этом плей-офф в марте будущего года. Это решение исполкома УЕФА, подтвержденное ФИФА.

Кроме того, при необходимости разведут Армению и Азербайджан, Гибралтар и Испанию, Косово и Боснию, Косово и Сербию.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября этого года в Цюрихе. А чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря будущего года.

После восьми туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и занимает первое место в группе H, позволяющее попасть напрямую на ЧМ-2022. Она также гарантировала себе участие в стыковых матчах.

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Александр Бобров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры