Плей-офф ЧМ-2022: может ли сборная России оказаться в одной паре с командой Украины или Косова? Отвечают ФИФА и УЕФА

По условиям жеребьевки стыковых матчей, в которых 12 европейских сборных разыграют три путевки на чемпионат мира-2022, сборная России не окажется в одной паре с национальной командой Украины или Косова. При условии, конечно, что они сыграют в этом плей-офф в марте будущего года. Это решение исполкома УЕФА, подтвержденное ФИФА.

Кроме того, при необходимости разведут Армению и Азербайджан, Гибралтар и Испанию, Косово и Боснию, Косово и Сербию.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября этого года в Цюрихе. А чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря будущего года.

После восьми туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и занимает первое место в группе H, позволяющее попасть напрямую на ЧМ-2022. Она также гарантировала себе участие в стыковых матчах.