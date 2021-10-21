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Малиновский будет вызван в сборную Украины на ноябрьские матчи

17:18
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, пропустивший последние матчи национальной команды, будет вызван в сборную Украины на ноябрьские матчи, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, учитывая важность заключительного матча отбора, в национальную сборную будут вызваны все сильнейшие украинские футболисты.

Отмечается, что контакт между Малиновским и главным тренером сборной Александром Петраковым уже состоялся и полузащитник дал предварительное согласие приехать в команду.

11 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Болгарии, а 16 ноября команда встретится с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора ЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.com.ua/news/malinovskiy-budet-dovyzvan-v-sbornuyu-ukrainy-posle-konflikta-s-petrakovym-1091422/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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