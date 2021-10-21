Малиновский будет вызван в сборную Украины на ноябрьские матчи
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, пропустивший последние матчи национальной команды, будет вызван в сборную Украины на ноябрьские матчи, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По информации источника, учитывая важность заключительного матча отбора, в национальную сборную будут вызваны все сильнейшие украинские футболисты.
Отмечается, что контакт между Малиновским и главным тренером сборной Александром Петраковым уже состоялся и полузащитник дал предварительное согласие приехать в команду.
11 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Болгарии, а 16 ноября команда встретится с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора ЧМ-2022.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/malinovskiy-budet-dovyzvan-v-sbornuyu-ukrainy-posle-konflikta-s-petrakovym-1091422/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю