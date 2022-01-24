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Сегодня, 02:09

Пищек и Дудек могут войти в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Евгений Петров
Корреспондент
Лукаш Пищек.
Фото pilkanozna.pl

В случае назначения Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши в его штаб могут войти экс-игроки команды Лукаш Пищек и Ежи Дудек, сообщает Pilka nozna.

Пищек в комментарии для издания подтвердил информацию о переговорах с Польским футбольным союзом, но решение пока не объявил.

«Если я войду в штаб, то все будут знать в какой роли, — сказал он. — А если нет, то тема закрыта».

36-летний футболист пока не завершил карьеру игрока. Защитник выступает у себя на родине за «Гочалковице-Здруй». Также указано, что рассматривается и кандидатура бывшего вратаря сборной Польши Ежи Дудека. В 2005 году он помог «Ливерпулю» обыграть «Милан» (3:3, пенальти — 3:2 в финале Лиги чемпионов). Решающим стал пенальти в послематчевой серии, который не реализовал Шевченко — Дудек отбил его удар.

Ранее сообщалось, что Шевченко дал согласие на работу с польской командой, и ему осталось договориться о расторжении контракта с «Дженоа».

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

Андрей Шевченко
Лукаш Пищек
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Ежи Дудек
Чемпионат мира по футболу 2022
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