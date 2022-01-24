Ибрагимович может пропустить плей-офф отбора к ЧМ-2022

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:0).

Эта травма может не позволить ему сыграть за сборную Швеции в плей-офф отбора ЧМ-2022, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Златан уже пропустил несколько матчей с сентября по октябрь из-за аналогичного повреждения и воспалившегося сухожилия. С каждым новым повреждением на восстановление требуется все больше времени.

В полуфинале плей-офф 24 марта Швеция сыграет с Чехией, а в случае успеха — 29 марта встретится с победителем пары Россия — Польша.