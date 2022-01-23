Источник сообщил, что Шевченко согласился возглавить сборную Польши

Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши, сообщает Telegram-канал vZbirna.

По данным источника, Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта. Зарплата специалиста составит 2,5 миллиона евро в год. Часть этой суммы будет выплачивать Польский футбольный союз, а остальную сумму — спонсоры. Осталось согласовать только условия расторжения контракта с «Дженоа».

45-летний Шевченко после увольнения остался на контракте в итальянском клубе. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при семи поражениях, ни разу не победив в серии А.

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.