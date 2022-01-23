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Сегодня, 19:43

Источник сообщил, что Шевченко согласился возглавить сборную Польши

Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши
Евгений Петров
Корреспондент
Андрей Шевченко.
Фото Twitter

Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши, сообщает Telegram-канал vZbirna.

По данным источника, Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта. Зарплата специалиста составит 2,5 миллиона евро в год. Часть этой суммы будет выплачивать Польский футбольный союз, а остальную сумму — спонсоры. Осталось согласовать только условия расторжения контракта с «Дженоа».

45-летний Шевченко после увольнения остался на контракте в итальянском клубе. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при семи поражениях, ни разу не победив в серии А.

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Тоттенхэм 0
Перерыв

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Андрей Шевченко
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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76
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