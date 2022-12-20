Пиняев назвал вылет Бразилии в четвертьфинале главным разочарованием ЧМ-2022
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос «СЭ» о том, что его разочаровало на чемпионате мира-2022 в Катаре.
— Можно ли сказать, что вас что-то разочаровало в этом чемпионате мира?
— Нет. Было интересно наблюдать. Наверно, все-таки то, что Бразилия так рано вылетела.
— Все-таки это был очень непредсказуемый мундиаль.
— Каждый чемпионат мира непредсказуемый, правда? Кто думал, что хорваты выйдут в полуфинал?
Бразилия вылетела с ЧМ-2022 в четвертьфинале турнира, проиграв Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).
Новости