Пиняев назвал вылет Бразилии в четвертьфинале главным разочарованием ЧМ-2022

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос «СЭ» о том, что его разочаровало на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Можно ли сказать, что вас что-то разочаровало в этом чемпионате мира?

— Нет. Было интересно наблюдать. Наверно, все-таки то, что Бразилия так рано вылетела.

— Все-таки это был очень непредсказуемый мундиаль.

— Каждый чемпионат мира непредсказуемый, правда? Кто думал, что хорваты выйдут в полуфинал?

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 в четвертьфинале турнира, проиграв Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).