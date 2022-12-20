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Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 назвал Мбаппе лучшим игроком ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2018 года по футболу в России Алексей Сорокин считает форварда сборной Франции Килиана Мбаппе героем ЧМ-2022.

«Мне очень нравится Килиан Мбаппе, считаю, что это гениальный футболист! У нас на чемпионате он был одним из самых молодых, ему было 19 лет. При этом нельзя сказать, что он играет как неопытный. Для меня он герой, но я и не скрывал симпатий в адрес сборной Франции», — цитирует Сорокина ТАСС.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти — 4:2).

23-летний Мбаппе провел 7 матчей на ЧМ-2022 и забил 8 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Источник: https://tass.ru/sport/16640393
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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