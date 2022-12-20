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Сегодня, 15:31

Колосков — об организации ЧМ-2022: «Ничего привлекательного в Катаре нет. Не знаю, чем занимались болельщики»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил организацию чемпионата мира-2022 в Катаре и чемпионата мира-2018 в России.

«В России я был на протяжении всего турнира, а в Катаре был неделю. Все стадионы в Катаре в идеальном состоянии, все стадионы полные, болельщики болею неистово, этого нас не хватает. Очень хорошие парковки на стадионах, в отличие от Лужников, в 2018 мы где-то минут 40 стояли. Организаторы сработали хорошо. Но ничего привлекательного в Катаре нет. Не знаю, чем занимались болельщики, потому что там пустыня. У нас болельщикам были рады, все улицы были разукрашены, у нас дружелюбный народ. В Катаре болельщик никому не был нужен», — сказал Колосков «СЭ».

ЧМ-2022 проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Чемпионат мира по футболу 2018
Чемпионат мира по футболу 2022
Вячеслав Колосков
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