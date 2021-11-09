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Пименов хочет, чтобы Сергеев забил за сборную России в дебютном матче с Кипром

15:25
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Кипром в отборе ЧМ-2022.

«Соперник непростой, несмотря на то что это Кипр. Если относиться к нему несерьезно, то будут большие проблемы, но я верю в Валерия Карпина в плане настроя команды, учитывая, что у нас все разговоры сейчас только о Хорватии. Если ошибемся с Кипром, то тогда перед хорватами не будем иметь преимущества в таблице», — приводит слова Пименова ТАСС.

Также Пименов заявил, что гол нападающего Ивана Сергеева может стать красивым дебютом за сборную России.

«Что касается отдельных игроков, то, если выйдет Сергеев, я хотел бы, чтобы он забил, так как это будет красивая история с его дебютом».

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительном матче отбора россияне 14 ноября в гостях сыграют с хорватами.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12872153

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры