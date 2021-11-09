Иммобиле: «Ко мне относятся хуже, чем к другим игрокам сборной Италии»

Нападающий сборной Италии и «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал критику со стороны болельщиков в свой адрес.

«Критика — часть футбола. Я всегда стараюсь выкладываться на полную, выступая за сборную Италии и «Лацио», — приводит слова Иммобиле Football Italia. — Не могу отрицать, что иногда мои показатели в клубе и национальной команде разнятся, но невозможно показывать идентичный результат. За сборную мы играем в 7-8 матчах в год. Я хотел бы забивать столько же за сборную, сколько забиваю за «Лацио».

Нападающий также сказал, что к нему болельщики относятся хуже, чем к другим игрокам сборной Италии.

«Фанаты относятся ко мне хуже, чем к другим игрокам сборной Италии. Иногда кажется, что я не являюсь частью той команды, которая выиграла Евро-2020. Знаю, что должен забивать больше за сборную, но я доволен своими выступлениями, пока команда побеждает. Это приносит мне счастье. В сентябре Манчини сказал мне: «Помни, ты чемпион Европы. Ты не должен ничего доказывать», — добавил футболист.

В отборочном турнире ЧМ-2022 Иммобиле сыграл за сборную Италии 5 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. В ноябре команде предстоят заключительные игры за выход в плей-офф турнира со сборными Швейцарии и Северной Ирландии.