Пять футболистов сборной Германии помещены на карантин из-за коронавируса
Пять игроков сборной Германии отправлены на карантин в связи с заражением коронавирусной инфекцией одного из футболистов, сообщает пресс-служба национальной команды.
Зараженный футболист прошел полный цикл вакцинации, у него нет симптомов болезни. Четверо игроков изолированы вместе с ним, несмотря на отрицательные результаты тестирования, потому что находились в контактной зоне.
Помимо этого, защитник Нико Шлоттербек и полузащитник Флориан Вирц выбыли из строя из-за мышечных проблем.
В связи с этим главный тренер сборной Германии Ханс Флик вызвал в национальную команду полузащитников Ридла Баку и Максимилиана Арнольда, а также нападающего Кевина Волланда.
Сборная Германии 11 ноября сыграет дома с Лихтенштейном, а 14 ноября встретится в гостях с Арменией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
После восьми туров немецкая сборная идет на первом месте в группе J с 21 очком, обеспечив себе выход на чемпионат мира.
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