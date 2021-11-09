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Пять футболистов сборной Германии помещены на карантин из-за коронавируса

15:12
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Пять игроков сборной Германии отправлены на карантин в связи с заражением коронавирусной инфекцией одного из футболистов, сообщает пресс-служба национальной команды.

Зараженный футболист прошел полный цикл вакцинации, у него нет симптомов болезни. Четверо игроков изолированы вместе с ним, несмотря на отрицательные результаты тестирования, потому что находились в контактной зоне.

Помимо этого, защитник Нико Шлоттербек и полузащитник Флориан Вирц выбыли из строя из-за мышечных проблем.

В связи с этим главный тренер сборной Германии Ханс Флик вызвал в национальную команду полузащитников Ридла Баку и Максимилиана Арнольда, а также нападающего Кевина Волланда.

Сборная Германии 11 ноября сыграет дома с Лихтенштейном, а 14 ноября встретится в гостях с Арменией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

После восьми туров немецкая сборная идет на первом месте в группе J с 21 очком, обеспечив себе выход на чемпионат мира.

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