Пикфорд сообщил, что Гарри Кейн чувствует себя в порядке и тренируется с командой

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал состояние нападающего команды Гарри Кейна.

«Я думаю, с ним все в порядке, некоторое время он испытывал боль, но Кейн был с нами на поле. Мы все очень много тренируемся и работаем. Гарри — невероятный игрок, он лидер и капитан, в котором мы видим свое отражение», — приводит Marca слова Пикфорда.

По ходу матча Англия — Иран (6:2) Кейн получил удар по голеностопу и был заменен на 79-й минуте. По окончании игры нападающий хромая покидал поле.

Сборная Англии, набрав 3 очка, занимает первое место в группе В. 25 ноября англичане встретятся с командой США. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.