Петраков: «Хорошо, что Украине не достались Италия и Португалия»
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал итоги жеребьевки сытиковых матчей ЧМ-2022. Команда сыграет с Шотландией.
«Хорошая жеребьевка. Хорошо, что нам не достались Италия и Португалия. Но мы встретимся с сильными командами, будет интересно с ними сыграть. Обидно, что точно не сыграем дома, это было бы фантастической новостью для наших болельщиков. Наша цель — 24 марта, именно тогда нас ждет главная игра в Шотландии. А дальше будем смотреть», — приводит слова тренера официальный сайт Федерации футбола Украины.
В случае, если украинская команда выиграет Шотландию, то встретится с победителем пары Уэльс — Австрия.
Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.
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