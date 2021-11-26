Главный тренер сборной Шотландии: «Изначально считал Украину самым сложным для нас соперником»
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк остался недоволен итогом жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022. Команде в полуфинале предстоит сыграть против сборной Украины.
«Изначально считал Украину самым сложным для нас соперником. При этом мы прекрасно знаем, что Уэльс в последнее время очень хорошо себя показал. Со сборной Австрии мы уже хорошо знакомы.
Каждому из нас есть над чем подумать этой зимой. С нетерпением ждем марта и надеемся проявить себя с лучшей стороны», — приводит слова Кларка BBC.
Напомним, что победитель пары Шотландия — Украина встретится с сильнейшим в противостоянии Уэльс — Австрия.
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