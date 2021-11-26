Крыховяк: «Нормальный жребий. Можно играть с любым соперником»
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк оценил итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.
«Нормальный жребий. Можно играть с любым соперником. Мы не уступаем ни одной из команд. Это будут хорошие матчи, с нетерпением жду стыков», — написал поляк в Instagram.
Соперником сборной России по полуфиналу плей-офф стала команда Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия. Матч состоится 29 марта, принимающей стороной будет победитель матча Россия — Польша.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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