Песьяков признался, что некоторые результаты на ЧМ-2022 его удивили

Голкипер сборной России Сергей Песьяков рассказал, что думает о чемпионате мира 2022 года, который 20 ноября стартовал в Катаре.

— Как вам этот чемпионат мира?

— Много неожиданных результатов, сенсационных. Аргентина, Германия или Дания, например. Как раз видим силу азиатских сборных. Много вопросов задают по поводу сборной России и возможного перехода в Азию. Якобы не смогли обыграть Таджикистан и Узбекистан. Но нужно смотреть, как азиатские сборные играют на чемпионате мира.

— Многие говорят, что турнир в России был по результатам интереснее.

— Если смотреть так, то да, там было большое голов и так далее. За это чемпионату мира в России можно поставить жирный плюсик, — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

Россия отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.