Клаудиньо и Малком не вызваны в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022
Сборная Бразилии огласила заявку на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Колумбией и Аргентиной.
В состав национальной команды не попали игроки «Зенита» Клаудиньо и Малком.
Заявка сборной Бразилии:
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Габриэл Шапеко («Гремио»), Эдерсон («Манчестер Сити»);
Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Ренан Лоди («Атлетико»), Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Вериссимо («Бенфика»);
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Жерсон Сантос («Марсель»), Лукас Пакета («Лион»), Филиппе Коутиньо («Барселона»);
Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Антони («Аякс»), Рафинья («Лидс»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Матеус Кунья («Атлетико»).
Встреча с Колумбией состоится 12 ноября, а игра с Аргентиной — 16-го.
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