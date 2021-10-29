Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Клаудиньо и Малком не вызваны в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022

18:35
Теги:

Сборная Бразилии огласила заявку на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Колумбией и Аргентиной.

В состав национальной команды не попали игроки «Зенита» Клаудиньо и Малком.

Заявка сборной Бразилии:

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Габриэл Шапеко («Гремио»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Ренан Лоди («Атлетико»), Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Вериссимо («Бенфика»);

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Жерсон Сантос («Марсель»), Лукас Пакета («Лион»), Филиппе Коутиньо («Барселона»);

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Антони («Аякс»), Рафинья («Лидс»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Матеус Кунья («Атлетико»).

Встреча с Колумбией состоится 12 ноября, а игра с Аргентиной — 16-го.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Динамо

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://twitter.com/CBF_Futebol/status/1454088271772979211

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Трусова повторяет трагедию Медведевой? Слухи о переломе стопы у Александры все настойчивее
Гематолог рассказала о влиянии группы крови на склонность к инфаркту и инсульту
0