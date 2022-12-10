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Перишич — о победе над Бразилией: «Мы хорошо изучили их, сыграли тактически и заслуженно прошли дальше»

Алина Савинова
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Иван Перишич.
Фото Reuters

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич поделился мыслями после победы команды над Бразилией в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (1:1, по пен. 4:2).

«Теперь мы участвуем в двух полуфиналах: чемпионат мира и через несколько месяцев нам предстоит играть в четверке в Лиге наций. Сейчас мы проживаем прекрасные дни. Нужно продолжать. Мы должны забыть об этом матче, несмотря на то что победили, пожалуй, лучшую команду на турнире. У нас есть только четыре дня до полуфинала, нам нельзя тратить много энергии на празднование, нужно сосредоточиться на новом сопернике.

Если мы продолжим в том же духе, то как минимум сможем повторить участие в финале. Все зависит от нас. Мы должны хорошо тренироваться, быть сосредоточенными и играть в нашу игру, как это было в матче против Бразилии. Мы играли по-взрослому, у нас был определенный план. Знали, что они хороши в нападении, поэтому немного больше сосредотачивались на обороне, но в некоторых моментах нам удавалось забирать у них мяч. Мы хорошо изучили их, сыграли тактически и заслуженно прошли дальше", — цитирует Sportske Novosti Перишича.

В полуфинале мирового первенства сборная Хорватии встретится с Аргентиной. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Иван Перишич
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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