Главный тренер сборной Эквадора сообщил, что Валенсия сможет сыграть против Нидерландов

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро сообщил, что нападающий Эннер Валенсия сможет сыграть во втором туре ЧМ-2022 против Нидерландов.

В воскресенье, 20 ноября форвард сделал дубль в матче открытия турнира против Катара (2:0) и получил повреждение ноги, из-за которого был заменен на 77-й минуте.

«Эннер выйдет на поле в матче с Нидерландами, в этом нет сомнений», — приводит официальный сайт ФИФА слова Альфаро.

Матч Нидерланды — Эквадор состоится в пятницу, 25 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.