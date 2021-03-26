Оздоев заявил, что хочет попробовать себя за границей и сравнил первенство Турции с чемпионатом Франции

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в интервью «СЭ» ответил на вопросы о возможности продолжения карьеры за границей.

— За границей нет желания себя до конца карьеры попробовать?

— Есть. Но все зависит от того, есть ли желание у зарубежных клубов меня пригласить.

— Расспрашиваете Головина, Миранчука, Кудряшова, пусть у Федора и не самый топовый чемпионат, как оно все там?

— Да, всегда интересуюсь. А про чемпионат Турции не соглашусь — смотрю его и считаю очень хорошим турниром. Не сказал бы, что он слабее чемпионата Франции — если не считать «ПСЖ». Там и игроки качественные, и болельщики живут футболом. До пандемии стадионы были забиты.

— Чувствую, вам самому было бы интересно там поиграть.

— Почему нет? Посмотрим, в жизни всякое бывает. Погода хорошая, соответственно, поля... А то, представляете, часто играть на таком поле, как недавно в нашем матче в Казани? Это же не игра. Ты пытаешься что-то сделать, но невозможно. Ставишь ногу — она уходит. Как будто на пляже по песку бегаешь.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 28-летний Оздоев провел 21 матч и отдал 5 результативных передач.

(Игорь Рабинер)

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