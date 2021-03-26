Бонуччи рассказал, что ему нравится в сборной Италии при Манчини

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Северной Ирландии (2:0).

«Важно, чтобы мы не пропустили, даже если мы сделали много ошибок во втором тайме и нуждаемся в улучшении, особенно когда мы владеем мячом. Что мне всегда нравилось с тех пор, как Манчини пришел в сборную, так это отношение. Мы играем со всеми без страха, сохраняем самообладание и стараемся побеждать в каждой игре. Мне все еще больно, что мы не смогли выйти на ЧМ-2018. Эта рана никогда не заживет, но мы должны взять гнев и голод из этого инцидента и преобразовать их в позитивную энергию в будущем», — приводит слова Бонуччи RAI Sport.

Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда вышла на Евро-2020.