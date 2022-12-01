Большой судейский скандал в Катаре. Результат матча Тунис — Франция должен быть изменен, но не может быть изменен

Действия арбитра Мэттью Конгера и видеоарбитра Абдуллы Аль-Марри в конце матча 3-го тура группового турнира ЧМ-2022 Тунис — Франция (1:0) привели к громкому скандалу, который мог бы завершиться изменением результата игры, но, видимо, не завершится. В любом случае судейская бригада должна понести наказание.

На 90+8-й минуте Антуан Гризманн забил гол, который позднее был отменен после вмешательства ВАР Аль-Марри и просмотра повторов судьей Конгером.

Но рефери не имел права так поступать. То, что происходило на поле после гола француза, было показано не лучшим образом. За повторами и крупными планами скрылся тот факт, что Конгер дал короткий сигнал свистком на возобновление игры. И тунисцы это сделали — был произведен начальный удар, мяч вошел в игру.

Этого не было в той трансляции, что показали нам. Но есть и другое видео. Оно подтверждает, что так и случилось.

30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Удар по мячу после гола французов. Канал TF1

А потом почти сразу новозеландец дал более продолжительный сигнал свистком — на окончание встречи.

После этого началось какое-то замешательство. Видимо, бригада судей получила по рации сигнал из ВАР-центра. Ну а затем Конгер отменил гол Гризманна из-за офсайда. Это уже было подробно разобрано в «СЭ» и объяснено, почему рефери правильно зафиксировал положение «вне игры».

Можно ли вернуть гол Гризманну и изменить результат матча?

В протоколе ВАР говорится следующее:

«Как правило, матч не признается недействительным из-за:

— отказа (-ов) технологии ВАР (как и технологии определения забитого гола);

— ошибочного решения (-ий), связанных с ВАР (поскольку ВАР — официальное лицо матча);

— решения (-ий) не просматривать эпизод;

— просмотра ситуации/решения, которое не может быть просмотрено".

Похоже, как раз последний случай относится к тому, что произошло в конце игры с участием французов.

Теперь решение за ФИФА. Его вряд ли придется долго ждать. В любом случае для Конгера и, видимо, Аль-Марри турнир завершен.