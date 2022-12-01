Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 03:21

Тренер сборной Саудовской Аравии считает, что его команда не заслужила выхода в плей-офф ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эрве Ренар.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар прокомментировал поражение от Мексики (1:2) в матче чемпионата мира-2022.

«Мы знали, что Мексика начнет игру активно, потому что им нужно было побеждать с большой разницей мячей для выхода в плей-офф. Если подвести итог: спасибо нашему вратарю, потому что разница голов могла быть намного больше. Сегодня вечером счет не отражает рисунок игры. Мы не надеялись ни на одну секунду, кроме разве что последних трех минут, когда поверили, что-то может случиться, но было уже слишком поздно.

Было трудно из-за давления Мексики. Мы не смогли держать мяч. В этом проблема нашей команды: в борьбе нужно быть физически на уровне. Я поздравляю игроков, но мы не заслужили победу в этом матче. Всегда трудно выйти в плей-офф такой команде — Саудовской Аравии это удалось только один раз в 1994 году. Перед этим матчем мы мечтали сделать это снова, но, учитывая прошедший матч, мы этого не заслужили», — цитирует L'Equipe Ренара.

Сборная Мексики заняла третье место в группе, а Саудовская Аравия — четвертое. Обе команды не пробились в плей-офф ЧМ-2022.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Саудовской Аравии по футболу
0
Читайте также
Медведева и Щербакова больше не молчат об отношениях с Тутберидзе. Что нового мы узнали?
Унылая Дания — главное разочарование ЧМ. Бывший помощник Хиддинка вытащил Австралию в плей-офф
В России вступили в силу новые правила для жильцов многоквартирных домов
США заключили контракт на $1,2 млрд на закупку комплексов NASAMS для Украины
В Пермском крае обнаружили замерзшего насмерть пятиклассника
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Крыховяк разочарован поражением от Аргентины на ЧМ-2022
Большой судейский скандал в Катаре. Результат матча Тунис — Франция должен быть изменен, но не может быть изменен
Скалони недоволен расписанием чемпионата мира-2022
Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш не сыграет до января 2023 года
Месси — об 1/8 финала ЧМ-2022: «Матч с Австралией обещает быть очень сложным»
Щенсны: «Сегодня я впервые рад проигрышу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скалони недоволен расписанием чемпионата мира-2022

Большой судейский скандал в Катаре. Результат матча Тунис — Франция должен быть изменен, но не может быть изменен
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости