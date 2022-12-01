Тренер сборной Саудовской Аравии считает, что его команда не заслужила выхода в плей-офф ЧМ-2022

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар прокомментировал поражение от Мексики (1:2) в матче чемпионата мира-2022.

«Мы знали, что Мексика начнет игру активно, потому что им нужно было побеждать с большой разницей мячей для выхода в плей-офф. Если подвести итог: спасибо нашему вратарю, потому что разница голов могла быть намного больше. Сегодня вечером счет не отражает рисунок игры. Мы не надеялись ни на одну секунду, кроме разве что последних трех минут, когда поверили, что-то может случиться, но было уже слишком поздно.

Было трудно из-за давления Мексики. Мы не смогли держать мяч. В этом проблема нашей команды: в борьбе нужно быть физически на уровне. Я поздравляю игроков, но мы не заслужили победу в этом матче. Всегда трудно выйти в плей-офф такой команде — Саудовской Аравии это удалось только один раз в 1994 году. Перед этим матчем мы мечтали сделать это снова, но, учитывая прошедший матч, мы этого не заслужили», — цитирует L'Equipe Ренара.

Сборная Мексики заняла третье место в группе, а Саудовская Аравия — четвертое. Обе команды не пробились в плей-офф ЧМ-2022.