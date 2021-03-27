Канделаки: «Местами от обороны сборной Словении пахло тисом»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от победы сборной России над командой Словении в отборочном матче ЧМ-2022 (2:1).
«Не думаю, что имеет смысл подводить какие-то итоги после матча со Словенией. Слова Станислава Черчесова, сказанные им после Мальты, здесь кажутся еще более уместными: три очка есть — и это главное.
Стоит, разве что, отметить очень удобную оборону словенцев. Местами от нее пахло тисом. Спасибо нашим соперникам за воздух, которым надышалась и полузащита, и нападение нашей сборной.
Есть теперь шанс на 9 очков из 9 возможных в этой серии игр. Логику тут искать не надо. Надо просто брать то, что лежит под ногами», — написала Канделаки в своем Telegram-канале 27 марта.
В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных. В следующем туре сборная России в гостях сыграет с командой Словакии.
Методология
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