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Сегодня, 21:09

Основатель «Амкала»: «Япония с хорватами будет знатное месиво»

Алина Савинова
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Основатель «Амкала» Герман Попков предположил, какая команда победит в матче 1/8 финала ЧМ-2022 Хорватия — Япония.

«Япония с хорватами будет знатное месиво, потому что японцы, которые дошли так далеко, которые готовы. Это японцы, которые в основном играют в Бундеслиги и обыгрывают европейские команды. Я отдаю здесь предпочтение Японии», — цитирует Попкова Vprognoze.ru.

Также он поделился ожиданиями от матча между сборными Бразилии и Кореи.

«Начнем с моих любимых бразильцев, которые вышли на корейцев, и я думаю, что выход Южной Кореи скорее неожиданное и бразильцы уверенно заберут победу», — добавил основатель «Амкала».

Сборная Японии встретится с Хорватией завтра, 5 декабря. Игра пройдет на стадионе «Аль-Вакра» и начнется в 18.00 по московскому времени. В этот же день Бразилия сыграет с Кореей, начало матча — в 22.00 мск.

Источник: https://vprognoze.ru/news/bookmakers/10484078-budet-znatnoe-mesivo-osnovatel-amkala-o-matche-yaponiya-horvatiya-na-chm-2022.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция 3
Польша 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
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