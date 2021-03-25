Онопко остался доволен тем, как сборная России сыграла против Мальты

Бывший футболист сборной России Виктор Онопко прокомментировал гостевую победу над Мальтой (3:1) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

«Мне понравилось, как ответственно Черчесов и его штаб подошли к матчу с Мальтой. Было немного неприятно, когда пропустили гол, но сразу были произведены грамотные замены. Соболев забил гол в итоге.

Думаю, что сборная России будет настраиваться только на победу. Я не вижу причин, чтобы не играть на нее. Мне понравилось начало отборочного турнира. Была цель – взять три очка в выездном матче с Мальтой. Ее добились. Есть хороший задел, и нужно идти дальше. Со всеми соперниками будет нелегко. Вы видели, что Кипр отобрал очки у Словакии», - приводит слова Онопко «РБ-Спорт».

Матч Россия — Словения состоится 27 марта, в Сочи. Начало — в 17:00 по московскому времени.