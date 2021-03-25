Матч Германия - Исландия состоится, несмотря на положительный тест на коронавирус в немецкой команде
17:06
Матч отбора чемпионата мира-2022 по футболу между сборной Германии и Исландии состоится, несмотря на случай заражения коронавирусом в немецкой команде, сообщает Sport1.
«После консультации с управлением здравоохранения было принято решение, что игра определенно состоится», – заявил представитель немецкой федерации футбола Йенс Гриттнер.
Ранее стало известно, что полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Йонас Хофманн сдал положительный тест на коронавирус, а утренняя тренировка была отменена.
Матч Германия – Исландия состоится сегодня, 25 марта. Начало встречи – в 22.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.sport1.de/fussball/dfb-team/2021/03/corona-alarm-beim-dfb-team-wm-quali-gegen-island-in-gefahr
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