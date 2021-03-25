Матч Германия - Исландия состоится, несмотря на положительный тест на коронавирус в немецкой команде

Матч отбора чемпионата мира-2022 по футболу между сборной Германии и Исландии состоится, несмотря на случай заражения коронавирусом в немецкой команде, сообщает Sport1.

«После консультации с управлением здравоохранения было принято решение, что игра определенно состоится», – заявил представитель немецкой федерации футбола Йенс Гриттнер.

Ранее стало известно, что полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Йонас Хофманн сдал положительный тест на коронавирус, а утренняя тренировка была отменена.

Матч Германия – Исландия состоится сегодня, 25 марта. Начало встречи – в 22.45 по московскому времени.