Сборная России получила новое требование для въезда в Словакию на матч отбора ЧМ-2022
Менеджер сборной России Евгений Савин рассказал о новых требованиях для въезда в Словакию, где 30 марта пройдет матч национальной команды, информирует «Матч ТВ».
В четверг проходит VIII Международная научно-практическая конференция «Спортивный менеджмент в условиях неопределенности».
В ходе выступления функционер сообщил, что новым требованием для въезда в Словакию стало использование масок стандарта ffp2. По его словам, их придется закупать для сборной отдельно, так как в наличии масок еще нет.
Маски стандарта ffp2 имеют средний уровень защиты — они задерживает 94 процента частиц аэрозолей, находящихся в воздухе, 6 процентов может проникать через изделие.
Напомним, что Россия накануне обыграла в гостях Мальту (3:1). 27 марта команда Станислава Черчесова в Сочи примет Словению.
Игра Словакия — Россия пройдет 30 марта (начало — 21.45 по московскому времени).
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1330787_Sbornoj_Rossii_neobkhodimo_vypolnit_novoje_uslovije_dla_vjezda_v_Slovakiju_iz_za_ogranichenij
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