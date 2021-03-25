Сборная России получила новое требование для въезда в Словакию на матч отбора ЧМ-2022

Менеджер сборной России Евгений Савин рассказал о новых требованиях для въезда в Словакию, где 30 марта пройдет матч национальной команды, информирует «Матч ТВ».

В четверг проходит VIII Международная научно-практическая конференция «Спортивный менеджмент в условиях неопределенности».

В ходе выступления функционер сообщил, что новым требованием для въезда в Словакию стало использование масок стандарта ffp2. По его словам, их придется закупать для сборной отдельно, так как в наличии масок еще нет.

Маски стандарта ffp2 имеют средний уровень защиты — они задерживает 94 процента частиц аэрозолей, находящихся в воздухе, 6 процентов может проникать через изделие.

Напомним, что Россия накануне обыграла в гостях Мальту (3:1). 27 марта команда Станислава Черчесова в Сочи примет Словению.

Игра Словакия — Россия пройдет 30 марта (начало — 21.45 по московскому времени).