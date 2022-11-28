Романцев — о протесте Германии: «Играйте в футбол, а не кривляйтесь на камеру»

Олег Романцев, бывший тренер «Спартака» и сборной России, рассказал, как отнесся к демонстративной акции протеста в исполнении игроков сборной Германии на ЧМ-2022.

— Немцы просто пошли на поводу у тех, кто спровоцировал их на пропаганду сомнительных европейских свобод. Я не знаю, каких свобод они хотят, какого равенства, но вы приехали на чемпионат мира по футболу! Так играйте, побеждайте, доказывайте, что вы сильнее. А не кривляйтесь перед камерами. Скромная сборная Японии преподала Германии урок искреннего отношения к своей профессии, — заявил Романцев «СЭ».

Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love. Они закрыли рот рукой на командном фото.