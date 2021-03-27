Облак впервые за пять лет пропустил два гола в первом тайме матче сборной
В первом тайме отборочного матча чемпионате мира-2022 нападающий сборной России Артем Дзюба забил два гола в ворота Словении. Голкипер балканцев Ян Облак, проводящий сегодня 36-й матч за национальную команду, всего во второй раз ушел на перерыв, имея в пассиве два пропущенных мяча.
Впервые подобное с вратарем «Атлетико» случилось в сентябре 2016-го, когда его последовательно огорчили литовцы Федор Черных и Викинтас Сливка. Та игра отбора к ЧМ-2018 завершилась вничью 2:2. В 35 предыдущих встречах Облак 19 раз оставался «сухим», 10 раз пропускал по одному мячу, пять раз — по два и однажды — от Польши в ноябре 2019 года — три.
(Кирилл Бурдаков)
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