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Россия — Словения: Иличич обнял Миранчука, когда россиянин выходил на замену

18:34
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Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич обнял своего одноклубника, хавбека команды из Бергамо Алексея Миранчука, выходящего на замену в матче сборных России и Словении.

На 49-й минуте Миранчук заменил полузащитника Александра Головина. Пробегавший рядом Иличич подошел к Миранчуку и обнял игрока сборной России.

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