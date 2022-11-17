Неймар: «Cказал Месси, что именно я выиграю чемпионат мира-2022»

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар рассказал о разговорах со своими товарищами по команде Лионелем Месси и Килианом Мбаппе по поводу предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«Стать чемпионом мира — моя самая большая мечта. Она у меня с тех пор, как я понял, что такое футбол. Теперь у меня есть еще один шанс выиграть трофей, и я надеюсь, что у меня все получится. Мы с Месси и Мбаппе не обсуждаем ЧМ особо, но иногда шутим, что можем пересечься друг с другом в финале. Я сказал Месси, что стану чемпионом и выиграю у него, мы над этим посмеялись. Играть с ним и Килианом — огромное удовольствие. Они два великих игрока, причем Месси давно считается лучшим в мире.

Мбаппе — молодой игрок, который растет и показывает свой потенциал, и ему еще есть куда расти», — приводит слова Неймара Telegraph Sport.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Бразилия сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.