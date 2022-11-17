Эрикссон назвал самого важного игрока для сборной Англии на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон рассказал, кого считает ключевым игроком для национальной команды на чемпионате мира-2022.

«Это точно Гарри Кейн. Он тот, кто будет забивать голы, и если он будет в хорошей форме, Англия сможет выиграть с ним чемпионат мира. Все они важные игроки, но он самый важный», — приводит Independent лова Эрикссона.

29-летний Кейн является нападающим «Тоттенхэма». В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Первым соперником сборной Англии по группе станет Иран. Команды встретятся 21 ноября в 16.00 по московскому времени.