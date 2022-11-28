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Неймар: «Каземиро уже давно является лучшим опорником в мировом футболе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Бразилии Неймар отметил вклад полузащитника Каземиро в победу команды над Швейцарией (1:0) в матче группового этапа ЧМ-2022.

«Каземиро уже давно является лучшим опорником в мировом футболе», — написал Неймар в социальных сетях.

Сборная Бразилии продлила беспроигрышную серию в матчах группового этапа чемпионатов мира до 17 матчей, установив рекорд турнира.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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