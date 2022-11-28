Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:15

Бразилия — Швейцария: видеообзор матча ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Бразилия — Швейцария: видеообзор.
Фото AFP

Бразилия обыграла Швейцарию в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре — 1:0.

Единственный гол в матче на 83-й минуте забил Каземиро. Голевую передачу отдал Родриго.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Бразилия — Швейцария

Бразилия занимает первое место в группе G (6 очков) и уже вышла в плей-офф чемпионат мира-2022. На второй строчке после второго тура находится Швейцария (3 очка), на третьей — Камерун (1 очко), на четвертой — Сербия (1 очко).

В заключительном туре групповой стадии бразильцы сыграют с Камеруном, а швейцарцы — с Сербией. Обе игры пройдут 2 декабря и начнутся в 22.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
Иран просит дисквалифицировать США на 10 матчей. Скандал из-за флага в соцсетях, который оскорбляет достоинство страны
Норвежский журналист Сальтведт отреагировал на отстранение российских лыжников
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Неймар: «Каземиро уже давно является лучшим опорником в мировом футболе»
Сколько миллионов получили Роналду и Месси за съемку друг с другом? И знают ли они фотографа, который их снимал?
Голкипер сборной Камеруна отстранен от тренировок с командой на ЧМ-2022 по решению тренерского штаба
Защитник Бразилии Теллес сообщил, что Неймар быстро восстанавливается после травмы
ЧМ-2022: Португалия — Уругвай, Бразилия обыграла Швейцарию, феерия в матчах Камерун — Сербия и Корея — Гана. Онлайн-трансляция 28 ноября
Швейцария за всю историю ЧМ победила только одну команду из Южной Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голкипер сборной Камеруна отстранен от тренировок с командой на ЧМ-2022 по решению тренерского штаба

Неймар: «Каземиро уже давно является лучшим опорником в мировом футболе»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости