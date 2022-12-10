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Сегодня, 08:09

Неймар не уверен, что продолжит карьеру в сборной Бразилии

Алина Савинова
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Нападающий сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос о своем будущем.

«Честно говоря, я не знаю, что будет дальше. Трудно говорить об этом прямо сейчас. Было бы слишком поспешно прийти сюда и сказать, что это все, но я ничего не могу гарантировать. Мне нужно какое-то время, чтобы подумать об этом. Я не закрываю никаких дверей перед сборной Бразилии, но я также не говорю на 100%, что хочу вернуться», — приводит Fox Sports слова Неймара.

Напомним, что сборная Бразилии проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре (1:1, по пен. 2:2).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://www.foxsports.com/stories/soccer/neymar-on-future-with-brazil-i-dont-know

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Неймар Сантос
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