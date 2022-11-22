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Сегодня, 19:18

Флик надеется, что Сане сможет сыграть со сборной Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подтвердил информацию о том, что нападающий команды Лерой Сане пропустит матч первого тура группового этапа ЧМ-2022 с Японией, а также заявил, что вратарь Мануэль Нойер сыграет с первого матча.

«Что я могу сказать, так это то, что Мануэль Нойер завтра будет в стартовом составе. Жаль, что нам придется играть без Лероя Сане завтра. Со своими качествами он может в одиночку решить исход матча. Надеюсь, он сможет сыграть в воскресенье с Испанией», — приводит слова Флика Bayern & Germany в социальных сетях.

Сборная Германии встретиться с Японией 23 ноября. Начало — в 16:00 мск. Матч с национальной командой Испании пройдет 27 ноября в 22:00 мск.

Лерой Сане
Мануэль Нойер
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
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