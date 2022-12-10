Месси сорвался во время флеш-интервью: «Что ты смотришь. Иди отсюда»
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сорвался во время флеш-интервью после матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти).
Он общался с журналистами, а затем в один момент остановился и выругался на кого-то за кадром: «Что ты смотришь, тупица. Ты выглядишь глупо. Иди отсюда».
По информации из социальных сетей, аргентинец сорвался на голландца Ваута Вегхорста, оформившего дубль.
Перед интервью Месси подошел к тренерскому штабу голландцев и вступил с словесную перепалку с Луи ван Галом. Суть конфликта неизвестна.
В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.
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