Месси сорвался во время флеш-интервью: «Что ты смотришь. Иди отсюда»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сорвался во время флеш-интервью после матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти).

Он общался с журналистами, а затем в один момент остановился и выругался на кого-то за кадром: «Что ты смотришь, тупица. Ты выглядишь глупо. Иди отсюда».

Leo Messi: «Who are you looking at? Go ahead you stupid.»pic.twitter.com/C8S1mpElwv — All About Argentina ??? (@AlbicelesteTalk) December 9, 2022

По информации из социальных сетей, аргентинец сорвался на голландца Ваута Вегхорста, оформившего дубль.

Перед интервью Месси подошел к тренерскому штабу голландцев и вступил с словесную перепалку с Луи ван Галом. Суть конфликта неизвестна.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.