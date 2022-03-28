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Сегодня, 08:28

«Мечта всех итальянцев была уничтожена». Берарди извинился за непопадание Италии на ЧМ-2022

Берарди извинился перед болельщиками сборной Италии за непопадание на ЧМ-2022
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий сборной Италии Доменико Берарди прокомментировал поражение от команды Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

«Когда оцениваешь все с холодным разумом, еще больнее, — написал Берарди в социальной сети. — Верьте или нет, но мы действительно многое сделали. Мы пытались добиться успеха всеми возможными способами, но этого было недостаточно. Мечта всех итальянцев была уничтожена худшим способом из возможных».

Нападающий отметил, что для многих игроков сборной Италии чемпионат мира в Катаре мог бы стать первым в карьере.

«Мы все хотели попасть на чемпионат мира в Катаре. Для многих из нас это было бы первое выступление на этом турнире. Нашей обязанностью было вывести Италию на чемпионат, чтобы принять участие в чудесном путешествии — сродни тому, что было летом. Мы обязаны были и могли сделать больше, и больше всего нас злит то, что мы этого не сделали. Тут особо нечего добавить. Разве что попросить прощения за то, что мечта разбита. Но мы будем работать, чтобы претворить мечту в жизнь», — написал он.

Напомним, что Италия является действующим чемпионом Европы. «Скуадра адзурра» не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд.

Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию (3:1).

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