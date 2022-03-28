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Сегодня, 04:23

Хет-трик Пулишича помог сборной США разгромить Панаму

Сергей Разин
корреспондент
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28 марта. США - Панама - 5:1.
Фото AFP

Сборная США в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Панаму со счетом 5:1.

В составе американцев хет-трик оформил Кристиан Пулишич, забив два мяча с пенальти. Еще по голу забили Пол Арриола и Хесус Феррейра.

Перед последним матчем отбора на ЧМ-2022 США с 25 очками занимает второе место в группе Северной и Центральной Америки, Панама с 18 очками — на пятой строчке.

В другой встрече сборная Мексики обыграла Гондурас со счетом 1:0. Мексиканцы занимают третье место (25 очков), Гондурас — на восьмой строчке (4 очка).

Для прямого выхода на ЧМ-2022 США и Мексике достаточно сыграть в последнем матче вничью.

Сборная Гондураса по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сборная Панамы по футболу
Сборная США по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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