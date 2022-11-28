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Арабские болельщики повторили акцию сборной Германии во время ее матча на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Арабские болельщики с плакатами в поддержку Месута Озила.
Фото Reuters

Сборная Испании со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Германии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

По ходу встречи арабские болельщики устроили специальную акцию, направленную против игроков сборной Германии.

Некоторые фанаты демонстративно прикрывали рот руками. Ранее на командном фото перед матчем против Японии (1:2) немецкие футболисты показательно закрыли рты руками, выразив протест против запрета ФИФА на особенные повязки с надписью One Love.

Также арабские болельщики держали в руках плакаты с изображением футболиста Месута Озила, который ранее отказался выступать за сборную Германии из-за оскорблений на национальной почве.

Напомним, что Озил — этнический турок.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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