Мбаппе догнал Месси и обошел Роналду по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1) оформил третий в карьере дубль на чемпионатах мира.

Ранее француз отправлял по два мяча в ворота аргентинцев в 2018-м и датчан в 2022-м. По разу от форварда «ПСЖ» пострадали сборные Перу, Хорватии и Австралии.

Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира

Дата Город Стадия Матчи Голы 21.06.2018 Екатеринбург Гр.турнир Перу — 1:0 34' (1:0) 30.06.2018 Казань 1/8 финала Аргентина — 4:3 64' (3:2), 68' (4:2) 15.07.2018 Москва Финал Хорватия — 4:2 65' (4:1) 22.11.2022 Эль-Вакра Гр.турнир Австралия — 4:1 68' (3:1) 26.11.2022 Доха Гр.турнир Дания — 2:1 61' (1:0), 86' (2:1) 04.12.2022 Доха 1/8 финала Польша — 3:1 74' (2:0), 90+1' (3:0)

Теперь на счету Мбаппе девять точных ударов на чемпионатах мира.

Среди участников нынешнего турнира чаще отличался только уже завершивший выступление немец Томас Мюллер, чей десятый мяч был забит еще на полях Бразилии. Девять мячей имеет в своем активе и Лионель Месси, проведший на 12 встреч больше.

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