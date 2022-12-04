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Мбаппе догнал Месси и обошел Роналду по голам на чемпионатах мира

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1) оформил третий в карьере дубль на чемпионатах мира.

Ранее француз отправлял по два мяча в ворота аргентинцев в 2018-м и датчан в 2022-м. По разу от форварда «ПСЖ» пострадали сборные Перу, Хорватии и Австралии.

Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира

Дата

Город

Стадия

Матчи

Голы

21.06.2018

Екатеринбург

Гр.турнир

Перу — 1:0

34' (1:0)

30.06.2018

Казань

1/8 финала

Аргентина — 4:3

64' (3:2), 68' (4:2)

15.07.2018

Москва

Финал

Хорватия — 4:2

65' (4:1)

22.11.2022

Эль-Вакра

Гр.турнир

Австралия — 4:1

68' (3:1)

26.11.2022

Доха

Гр.турнир

Дания — 2:1

61' (1:0), 86' (2:1)

04.12.2022

Доха

1/8 финала

Польша — 3:1

74' (2:0), 90+1' (3:0)

Теперь на счету Мбаппе девять точных ударов на чемпионатах мира.

Среди участников нынешнего турнира чаще отличался только уже завершивший выступление немец Томас Мюллер, чей десятый мяч был забит еще на полях Бразилии. Девять мячей имеет в своем активе и Лионель Месси, проведший на 12 встреч больше.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира среди участников ЧМ-2022

Игрок

Команда

Турниры

Матчи

Голы

Томас Мюллер

Германия

2010, 2014, 2018, 2022

18

10

Килиан Мбаппе

Франция

2018, 2022

11

9

Лионель Месси

Аргентина

2006, 2010, 2014, 2018, 2022

23

9

Криштиану Роналду

Португалия

2006, 2010, 2014, 2018, 2022

20

8

Луис Суарес

Уругвай

2010, 2014, 2018, 2022

16

7

Эннер Валенсия

Эквадор

2014, 2022

6

6

Харри Кейн

Англия

2018, 2022

9

6

Неймар

Бразилия

2014, 2018, 2022

11

6

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция 3
Польша 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
2
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