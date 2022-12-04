Мбаппе догнал Месси и обошел Роналду по голам на чемпионатах мира
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1) оформил третий в карьере дубль на чемпионатах мира.
Ранее француз отправлял по два мяча в ворота аргентинцев в 2018-м и датчан в 2022-м. По разу от форварда «ПСЖ» пострадали сборные Перу, Хорватии и Австралии.
Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Матчи
|
Голы
|
21.06.2018
|
Екатеринбург
|
Гр.турнир
|
Перу — 1:0
|
34' (1:0)
|
30.06.2018
|
Казань
|
1/8 финала
|
Аргентина — 4:3
|
64' (3:2), 68' (4:2)
|
15.07.2018
|
Москва
|
Финал
|
Хорватия — 4:2
|
65' (4:1)
|
22.11.2022
|
Эль-Вакра
|
Гр.турнир
|
Австралия — 4:1
|
68' (3:1)
|
26.11.2022
|
Доха
|
Гр.турнир
|
Дания — 2:1
|
61' (1:0), 86' (2:1)
|
04.12.2022
|
Доха
|
1/8 финала
|
Польша — 3:1
|
74' (2:0), 90+1' (3:0)
Теперь на счету Мбаппе девять точных ударов на чемпионатах мира.
Среди участников нынешнего турнира чаще отличался только уже завершивший выступление немец Томас Мюллер, чей десятый мяч был забит еще на полях Бразилии. Девять мячей имеет в своем активе и Лионель Месси, проведший на 12 встреч больше.
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира среди участников ЧМ-2022
|
Игрок
|
Команда
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Томас Мюллер
|
Германия
|
2010, 2014, 2018, 2022
|
18
|
10
|
Килиан Мбаппе
|
Франция
|
2018, 2022
|
11
|
9
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|
23
|
9
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|
20
|
8
|
Луис Суарес
|
Уругвай
|
2010, 2014, 2018, 2022
|
16
|
7
|
Эннер Валенсия
|
Эквадор
|
2014, 2022
|
6
|
6
|
Харри Кейн
|
Англия
|
2018, 2022
|
9
|
6
|
Неймар
|
Бразилия
|
2014, 2018, 2022
|
11
|
6