Мбаппе: «Я приехал сюда, чтобы выиграть чемпионат мира, а не «Золотую бутсу»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о выходе команды в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2022.

«Единственная цель для меня — выиграть чемпионат мира. Я приехал сюда, чтобы выиграть турнир, а не «Золотую бутсу». Я здесь не для этого, а для того, чтобы побеждать вместе с командой. Если я выиграю «Золотую бутсу», то, конечно, буду счастлив, но команда — это самое главное. Мы рады выйти в четвертьфинал. Мы забили голы в важные моменты и в итоге победили, так что мы в восторге», — приводит Mirror слова Мбаппе.

Сегодня, 4 декабря, сборная Франции одержала победу над Польшей в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (3:1). Мбаппе оформил дубль в этой встрече.

В четвертьфинале мирового первенства Франция сыграет с победителем матча Англия — Сенегал. Игра пройдет 10 декабря.