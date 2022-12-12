Португальский журналист заявил, что сборная Португалии вылетела с ЧМ-2022 из-за ошибки вратаря

Португальский журналист Record Sports Daily Флавио Микель Силва высказался о вылете национальной команды с чемпионата мирра в Катаре.

«Португалия вылетела во многом из-за ошибки вратаря. Диого Кошта неправильно рассчитал время, чтобы поймать мяч, и футболисты Марокко забили гол. Однако, чтобы сравнять счет, Португалия не проявила абсолютно никаких идей. Мы находились в каком-то ментальном хаосе все остальные 45 минут. Все футболисты были в шоке. Что касается Криштиану Роналду, то он понимает, что это был его последний шанс выиграть чемпионат мира. Его последним турниром может в теории стать Евро-2024, если Криштиану, конечно, не захочет завершить карьеру в сборной. Да, Роналду ни разу не забивал в плей-офф. У Дзюбы даже есть один гол? Шок! Я этого и не знал. Думаю, что это сильно ударит по самолюбию португальца, раз российский форварда забивает больше. Получается, что Дзюба выступал на чемпионатах мира лучше Роналду», — приводит слова Силвы Sport24.

Он также заявил, что в 2026 году никто из тренеров и игроков не видит Роналду, которому будет 41 год, игроком сборной.

«С Сантушем ему будет нелегко, и сегодня у Португалии есть отличные игроки на любой позиции, чтобы добиваться больших результатов и без Роналду», — добавил Силва.

Сборная Португалии не смогла обыграть национальную команду Марокко (0:1) в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре и вылетела с турнира.

14 декабря сборная Марокко встретится в полуфинале с Францией. Начало — в 22:00 (мск).