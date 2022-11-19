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Винисиус: «Мне всегда было легко справляться с давлением»

Мария Гусева
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Нападающий «Реала» и национальной команды Бразилии Винисиус Жуниор высказался о партнере по сборной — Неймаре.

«Мне всегда было легко справляться с давлением, будучи звездой, как вы говорите. Мне нравится учиться у более опытных игроков, таких как Карим Бензема и Неймар. На Неймара, как и на меня, всегда оказывалось большое давление. Я во многом вижу себя в нем. Он помогает молодежи, и то, что он делает как лидер, очень важно. А мы очень хотим помочь ему провести отличный чемпионат мира», — цитирует Marca Винисиуса.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября. Сборная Бразилии сыграет в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Винисиус Жуниор
Неймар Сантос
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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