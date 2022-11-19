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Джигурда: «Если бы сборная России играла в Катаре, мы бы не опозорились. Россия дошла бы до полуфинала»

Алина Савинова
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Известный шоумен Никита Джигурда предположил, как бы выступила национальная команда России на чемпионате мира-2022.

«Отрицательно отношусь к тому, что России не будет на чемпионате мира в Катаре. Это очень плохо. Если бы сборная России играла в Катаре, мы бы не опозорились. Наши болельщики бы радовались. Россия дошла бы до полуфинала или финала — верю в это. Надежда умирает последней. Говорить о победе нашей сборной на мундиале можно, это было бы реально, но выход в финал — уже большое достижение!» — приводит «РБ Спорт» слова Джигурды.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России не примет участие в турнире. В марте этого года россиян отстранили от участия в стыковых матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-dzhigurda-rossiya-doshla-by-do-polufinala-ili-finala-chempionata-mira-2022/
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Никита Джигурда
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