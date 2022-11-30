Нападающий Англии Рэшфорд рассказал о мотивационных словах Гарета Саутгейта в перерыве матча с Уэльсом

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд рассказал, как главный тренер команды Гарет Саутгейт мотивировал игроков в перерыве матча 3-го тура группы В с Уэльсом (3:0).

«В перерыве главный тренер сказал нам: «Мы играли действительно хорошо, но единственное, над чем мы можем работать лучше, — это удары по воротам». Я думаю, что у нас был только один или два гола в первом тайме, и мы хотели больше поработать с вратарем. Мы продолжали занимать опасные позиции, что, я думаю, мы также делали в первом тайме, но во втором мы заставили их брать это в расчет», — приводит Express слова Рэшфорда.

В этой встрече Рэшфорд оформил дубль -он забил голы на 50-й и 68-й минутах матча.

Сборная Англии вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе В (7 очков). В 1/8 финала англичане сыграют с Сенегалом. Игра пройдет 4 декабря.