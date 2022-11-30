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Нападающий Англии Рэшфорд рассказал о мотивационных словах Гарета Саутгейта в перерыве матча с Уэльсом

Алина Савинова
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Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд рассказал, как главный тренер команды Гарет Саутгейт мотивировал игроков в перерыве матча 3-го тура группы В с Уэльсом (3:0).

«В перерыве главный тренер сказал нам: «Мы играли действительно хорошо, но единственное, над чем мы можем работать лучше, — это удары по воротам». Я думаю, что у нас был только один или два гола в первом тайме, и мы хотели больше поработать с вратарем. Мы продолжали занимать опасные позиции, что, я думаю, мы также делали в первом тайме, но во втором мы заставили их брать это в расчет», — приводит Express слова Рэшфорда.

В этой встрече Рэшфорд оформил дубль -он забил голы на 50-й и 68-й минутах матча.

Сборная Англии вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе В (7 очков). В 1/8 финала англичане сыграют с Сенегалом. Игра пройдет 4 декабря.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/football/1703257/Marcus-Rashford-Gareth-Southgate-team-talk-Wales-win-England-World-Cup
Маркус Рэшфорд
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Сборная Англии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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