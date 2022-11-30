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Гарет Бэйл: «Я буду играть, пока у меня остаются силы. И пока сохраняется желание»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гарет Бэйл.
Фото Reuters

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«Я буду играть, пока у меня остаются силы. И пока сохраняется желание.

Мы вылетели с чемпионата мира. Конечно, это грустный момент.

Теперь нужно готовиться к отбору на чемпионат Европы. Надеюсь, я тоже буду в этом участвовать», — приводит слова Бэйла BBC.

Сборная Англии обыграла команду Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 3:0.

Валлийцы с одним очком заняли четвертую строчку и потеряли шансы на выход из группы.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Гарет Бэйл
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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