Гарет Бэйл: «Я буду играть, пока у меня остаются силы. И пока сохраняется желание»

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«Я буду играть, пока у меня остаются силы. И пока сохраняется желание.

Мы вылетели с чемпионата мира. Конечно, это грустный момент.

Теперь нужно готовиться к отбору на чемпионат Европы. Надеюсь, я тоже буду в этом участвовать», — приводит слова Бэйла BBC.

Сборная Англии обыграла команду Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 3:0.

Валлийцы с одним очком заняли четвертую строчку и потеряли шансы на выход из группы.