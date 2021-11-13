Гол Пулишича принес США победу над Мексикой, Канада обыграла Коста-Рику
Сборная США в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Мексику со счетом 2:0.
Отличились Кристиан Пулишич и Уэстон Маккенни. На 89-й минуте встречи американцы остались вдесятером после второй желтой карточки Майлза Робинсона.
После этого матча США с 14 очками поднялись на первое место в группе Северной и Центральной Америки, Мексика с таким же количеством очков — на второй строчке.
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