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Гол Пулишича принес США победу над Мексикой, Канада обыграла Коста-Рику

07:02
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Сборная США в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Мексику со счетом 2:0.

Отличились Кристиан Пулишич и Уэстон Маккенни. На 89-й минуте встречи американцы остались вдесятером после второй желтой карточки Майлза Робинсона.

После этого матча США с 14 очками поднялись на первое место в группе Северной и Центральной Америки, Мексика с таким же количеством очков — на второй строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд
13 нояб, 05:10. ()
США 2:1 Коста-Рика
Панама 1:0 США
США 2:0 Ямайка
Гондурас 1:4 США
США 1:1 Канада
США
2:0
Матч завершен
Мексика
Мексика 2:3 Эквадор
Сальвадор 0:2 Мексика
Мексика 3:0 Гондурас
Мексика 1:1 Канада
Панама 1:1 Мексика
Live
ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд
13 нояб, 05:05. ()
Канада 4:1 Панама
Ямайка 0:0 Канада
Мексика 1:1 Канада
Канада 3:0 Сальвадор
США 1:1 Канада
Канада
1:0
Матч завершен
Коста-Рика
США 2:1 Коста-Рика
Коста-Рика 2:1 Сальвадор
Гондурас 0:0 Коста-Рика
Коста-Рика 1:1 Ямайка
Коста-Рика 0:1 Мексика
Live
ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд
13 нояб, 05:00. ()
Сальвадор 0:1 Боливия
Сальвадор 0:2 Мексика
Коста-Рика 2:1 Сальвадор
Сальвадор 1:0 Панама
Канада 3:0 Сальвадор
Сальвадор
1:1
Матч завершен
Ямайка
Гондурас 0:2 Ямайка
Ямайка 0:0 Канада
США 2:0 Ямайка
Коста-Рика 1:1 Ямайка
Ямайка 0:3 Панама
Live

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Сергей Разин все материалы автора
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